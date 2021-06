Mercato : Oum Gouet débarque au FC Malines

Samuel Oum Gouet a en effet rejoint le FC Malines. Le Lion Indomptable a signé un contrat de trois saisons plus une année en option. L’ancien joueur d’Apejes de Mfou est heureux de changer d’air. Surtout que son choix pour le club qui a terminé huitième de First Division A la saison dernière s’est fait avec les conseils de son compatriote et La Gantoise, Michaël Ngadeu.

« Le club a tout de suite manifesté un intérêt très concret, ce qui m’a charmé. Je suis le championnat belge depuis un moment et Ngadeu m’a confirmé que Malines est une très bonne équipe. Maintenant que je suis ici, je peux encore plus soutenir l’équipe nationale belge, car je suis un grand fan des Diables rouges », a déclaré le joueur.