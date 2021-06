Mercato : Mayence prêt à brader Kunde Malong

Acheté à l’Atlético Madrid en juillet 2018 pour 7,5 millions d’euros, le parcours de Pierre Kunde Malong de l’avis général, est un flop en Bundesliga. Le milieu de terrain camerounais après avoir montré de faibles signes de renouveau à la fin de la campagne 2019/20, n’a pratiquement pas joué cette saison (11 matchs dont 6 titularisations en Bundesliga).

D’une manière ou d’une autre, Mayence est prêt à brader le Lion Indomptable. Contrairement à l’été 2018, l’Olympiakos ne souhaite pas dépenser plus de 2,5 millions d’euros pour le joueur. Au milieu de tous les rapports contradictoires concernant l’indemnité de transfert, le magazine de football allemand Kicker révèle que les dirigeants de Mayence, Christian Heidel et Martin Schmidt, font de leur mieux pour pousser les champions grecs vers une somme plus élevée.