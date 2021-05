Mercato/Lyon : Toko Ekambi déjà sur le départ ?

En fin de contrat à l’ OL, Memphis Depay n’a pas trouvé d’accord avec Jean-Michel Aulas en vue de la prolongation de son bail. Il va donc quitter le club rhodanien à l’issue de la saison. Pour remplacer le buteur des Gones, Juninho explore plusieurs pistes en Ligue 1 et à l’étranger. Entre temps, la rumeur sur le départ Karl Toko Ekambi prend forme. Selon les informations du média Askam Spor, le Fenerbahçe a dévoilé son intérêt pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Troisième de Süper Lig, le Fenerbahçe souhaite se renforcer offensivement en vue de la saison prochaine. Et le profil de l’international camerounais plaît aux dirigeants du club basé à Istanbul. Une interrogation se pose cependant. Karl Toko Ekambi sera-t-il intéressé par un transfert en Turquie ? Surtout après seulement une saison et demie à l’ OL et une demi-finale de Ligue des champions disputée la saison dernière.

Statistiques de l’attaquant lyonnais

Karl Toko Ekambi avait été prêté aux Gones en janvier 2020 avec une option d’achat. Au bout de son contrat de six mois satisfaisant, il a été définitivement transféré de Villarreal par le club de Jean-Michel Aulas, pour un montant de 11,5 M€ hors bonus. Sous contrat à l’OL jusqu’en juin 2024, l’attaquant vaut actuellement 15 M€ sur le marché selon Transfermarkt. Cette saison, il a disputé 34 matchs et a été titulaire 33 fois en Ligue 1. L’ancien joueur d’Angers SCO a marqué 12 buts et a délivré 7 passes décisives.