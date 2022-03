Mercato : La Gantoise, Michael Ngadeu proche du départ

Présent à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun en début d’année, Michael Ngadeu (48 sélections, 4 buts) a retrouvé sa place au sein du XI de La Gantoise, où il évolue depuis 2019. Auteur de 37 apparitions toutes compétitions confondues avec le club belge cette saison, le défenseur camerounais est devenu l’un des piliers de l’équipe. Et ses échos ont traversé les limites du territoire belge. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat (juin 2023), le joueur de 31 ans devrait aller voir ailleurs au prochain mercato.

Selon des informations de Footmercato, l’ancien joueur du Slavia Prague a quelques intérêts en Major League Soccer (MLS) mais ne devrait pas traverser l’Atlantique. Cependant, deux autres destinations sont bien plus probables pour le Camerounais, à savoir l’Arabie Saoudite ou la Turquie. Les noms des clubs sur le coup n’ont pas encore filtré mais l’avenir de Michael Ngadeu semble s’inscrire loin de la Belgique.