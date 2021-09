Mercato : l’Inter Milan confirme pour André Onana

L’Olympique Lyonnais et Peter Bosz ont tout tenté pour enrôler André Onana cet été. Sur la bonne voie pendant un certain moment, le deal a finalement capoté et le gardien international camerounais est resté à l’Ajax Amsterdam. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le champion des Pays-Bas, le joueur de 25 ans pourrait en fin de compte rejoindre l’Inter Milan la saison prochaine.

Une information confirmée par le directeur sportif du club italien, Giuseppe Marotta. « André Onana est un gardien intéressant c’est sûr. Nous surveillons certaines opportunités », a-t-il au micro de DAZN. Une belle opportunité à saisir pour le champion d’Italie qui pourrait avoir l’occasion de recruter le gardien camerounais libre.