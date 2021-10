Mercato : Jérôme Onguéné dans le viseur de Wolfsburg

De retour d’un prêt difficile à Genoa (seulement 4 matchs en Serie A), Jérôme Onguéné a mis du temps pour récupérer sa place au sein du XI entrant du RB Salzburg. Au fil des matchs (9 titularisations et 1 but toutes compétitions confondues), les performances solides du défenseur camerounais l’ont remis sur orbite. Aujourd’hui, le Lion indomptable de 23 ans est l’une des pièces essentielles de son club. Et cela ne saurait durer encore trop longtemps.

Sous contrat avec le club autrichien jusqu’en juin 2022, l’ancien joueur de Sochaux pourrait mettre les voiles. Direction l’Allemagne. Le natif de Mbalmayo est en effet dans le viseur de Wolfsburg. Et selon Allez les Lions, des négociations sont en cours entre le club de Bundesliga et l’entourage du joueur.