Mercato : Jang Sunday ciblé par le FC Porto ?

Jang Sunday Junior, 18 ans, pourrait découvrir l’Europe la saison prochaine. Selon certaines indiscrétions, le meilleur joueur et meilleur buteur de dernier tournoi U2O de l’Uniffac remporté avec le Cameroun est en effet pisté par plusieurs clubs du vieux continent. Le dernier dont le nom vient de fuiter, c’est le FC Porto. Après le Cercle Brugge et le Royal Sporting Club d’Anderlecht en D1 de Belgique, le club portugais serait lui-aussi rentré dans la course au recrutement de l’attaquant d’Eding Sport de la Lékié. Les négociations seraient ouvertes entre les deux parties. Et si elles aboutissent, l’international juniors camerounais devrait d’abord intégrer l’équipe réserve des Dragons avant de rejoindre les pros plus tard.

