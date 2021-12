Mercato : Fabrice Olinga retrouve du travail

Depuis près de six mois, Fabrice Olinga a totalement disparu de la circulation. L’attaquant camerounais s’est retrouvé sans club suite à la fin de son contrat à l’Excel Mouscron en première division de Belgique. Et n’avait convaincu aucune autre équipe de le relancer. Son nom n’alimentait même pas les rumeurs sur le marché des transferts. Enfin jusqu’à ce mardi. Le joueur formé à la Fondation Samuel Eto’o a trouvé un nouveau point de chute au Portugal. Le natif de Douala rejoint Rio Ave, une formation de deuxième division. Le joueur de 25 ans passé notamment par Malaga et Zulte Waregem a signé un contrat d’un an et demi.