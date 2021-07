Mercato : Duplexe Tchamba quitte le RC Strasbourg

Le Racing Club de Trasbourg et Sønderjyske ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur central Duplexe Tchamba (22 ans). Arrivé à l’âge de 19 ans en Alsace, en juillet 2017, le jeune Lion Indomptable sort d’un prêt de 2 ans au Strømsgodset IF en Norvège. Il y a disputé 30 matches. Et s’apprête à découvrir un autre championnat, celui de la première division du Danemark. Duplexe Tchamba rejoint d’ailleurs un autre international camerounais parmi ses futurs coéquipiers : Victor Mpindi.

🤝 Le Racing et @SEfodbold 🇩🇰 ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur central Duplexe Tchamba. On te souhaite la pleine réussite pour la suite de ta carrière Duplexe ! ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2021

