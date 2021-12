Mercato : ça se bouscule pour Kevin Soni

Avec un bilan de 5 buts, 2 passes décisives en 13 matchs de championnat, Kevin Soni a déjà peut-être gagné le droit de quitter la Grèce pour un championnat plus huppé. Notamment en France et en Belgique. En effet, selon les informations de MSV Foot, l’attaquant camerounais serait suivi de près par le RC Strasbourg et l’AS Saint-Etienne, deux clubs de Ligue 1 française. Alors que le Standard de Liège observerait également les performances du joueur formé chez les Girondins de Bordeaux.

Le natif de Douala est arrivé en Grèce l’été dernier. Et est sous contrat avec l’Asteras Tripolis jusqu’en juin 2024. Passé par la réserve de nombreux clubs espagnols comme l’Espanyol Barcelone, Villarreal et le Celta Vigo, le joueur de 23 ans caresse aujourd’hui le rêve de disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2021 avec son pays. Kevin Soni fait en effet partie des 40 joueurs présélectionnés par le sélectionneur Antonio Conceiçao.