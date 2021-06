Mercato : Arsenal et la Lazio se bousculent pour Zambo Anguissa

Frank Zambo Anguissa pourrait quitter Fulham avant le coup d’envoi de la prochaine saison. Même si ses prestations n’ont pas suffi pour sauver son club de la relégation, ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Selon Tuttosport, la Lazio étudie le dossier du milieu de terrain camerounais. Le club italien a besoin d’une nouvelle sentinelle. Mais la rivalité s’annonce rude avec Arsenal.

D’après Metro, les Gunners ont également un intérêt pour le joueur de 25 ans. Il est l’une des nombreuses options étudiées par Mikel Arteta. La liste de l’entraîneur d’Arsenal comprenant également le nom du milieu de Brighton, Yves Bissouma. L’amélioration de la forme d’Anguissa est la raison de l’intérêt des grandes équipes européennes.

Il avait eu du mal à s’adapter à la Premier League en 2018/19 et avait été prêté à Villarreal la saison suivante pour acquérir plus d’expérience. Une année en Liga semble lui avoir fait du bien, car il est revenu en Premier League en tant que joueur plus équilibré cette saison. Le joueur a su faire preuve de confiance et de maturité face aux meilleures équipes du championnat.