Mercato : André Onana, l’OL se rapproche des exigences de l’Ajax

L’Equipe a fait le point sur le dossier André Onan. Et l’Olympique Lyonnais semble toucher au but dans cette affaire. Alors qu’il attendait dans un premier temps environ 14 millions d’euros, et après avoir déjà baissé ce prix, l’Ajax Amsterdam serait enclin à laisser filer André Onana pour 8M€. Et du côté du club présidé par Jean-Michel Aulas, on compte bien se rapprocher des exigences adverses. Le quotidien sportif affirme que l’OL a revu son offre la hausse, et propose désormais 6M€ plus quelques bonus.

Le gardien international camerounais André Onana est d'accord avec le club lyonnais, qui se rapproche chaque jour d'un terrain d'entente avec l'Ajax Amsterdam https://t.co/29nBLVMpIB pic.twitter.com/UGuaTtDr2K — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2021