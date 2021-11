Mercato : Adolph Teikeu signe à Caen (Officiel)

« 315 matchs en professionnel et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, c’est un joueur d’expérience qui rejoint les rangs du Stade Malherbe Caen ». L’arrivée d’Adolph Teikeu à Caen a été annoncée sur le site internet du club de Ligue 2. Notamment passé par le FC Sochaux entre 2015 et 2020 où il a disputé plus de 100 matchs, le défenseur international camerounais s’est engagé avec les Rouge et bleu jusqu’en juin 2023. Soit un contrat de 18 mois pour le joueur de 31 ans, qui connaît parfaitement le championnat de Ligue 2 qu’il s’apprête à retrouver dans les prochaines semaines.

« Adolphe va pouvoir nous apporter son expérience mais aussi toute sa détermination. Il a des qualités athlétiques et sait se montrer efficace dans les duels », explique Yohan Eudeline, le directeur sportif du club. Le nouveau défenseur du SM Caen portera le numéro 13 pour cette saison.