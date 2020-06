Mayence et Kundé Malong subissent un revers dur à accepter

L’entraîneur de Mayence insiste sur la nécessité de s’améliorer dans tous les domaines. Il est inquiet puisque le temps commence à se faire pressant. Il ne reste que cinq journées pour pouvoir redresser la barre et éviter la fatalité de la relégation. Malgré une solide performance contre Hoffenheim, Mayence n’a pas réussi à inscrire de but. Le bilan depuis le retour au jeu commence à inquiéter. En trois matchs, soit pour neuf points possible, Mayenne n’a engrangé qu’un maigre point.