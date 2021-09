Marseille : Arsenal regrette déjà le départ de Saliba

En juillet 2019, Arsenal n’a pas hésité à débourser 30 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central William Saliba en provenance de l’AS Saint-Etienne. Depuis, le Camerounais d’origine (sa mère est camerounaise et son père, libanais) a représenté une véritable énigme chez les Gunners avec aucune apparition en Premier League et plusieurs prêts en Ligue 1 (Saint-Etienne et Nice). Ne figurant pas dans les plans de l’entraîneur Mikel Arteta, le talent de 20 ans a encore été prêté, sans option d’achat, à l’Olympique de Marseille pour cet exercice 2021-2022.

Saliba brille à l’OM, Arsenal galère…

Et sur ce début de saison, le natif de Bondy s’impose tout simplement comme l’un des meilleurs joueurs du club phocéen ! Titulaire indiscutable dans la défense à trois de l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, Saliba dégage une vraie sérénité, que ce soit dans les duels ou dans les relances vers l’avant. De bonnes performances qui commencent logiquement à faire jaser en Angleterre. Pourquoi ? Car dans le même temps, Arsenal enregistre des résultats catastrophiques (1 victoire et 3 défaites en championnat) avec une défense à la rue (9 buts encaissés).

« Je suis supposé croire que Kolasinac (utilisé en défense centrale sur le début de la saison, ndlr) est meilleur que Saliba ? Saliba, qui a été prêté, on dit qu’il n’a pas le niveau requis pour la Premier League. Donc s’il n’a pas le niveau pour jouer dans cette équipe alors que Kolasinac peut, pourquoi l’avoir acheté ? Car si Kolasinac peut jouer avant lui, c’est quoi ce bordel ? Pourquoi le prendre ? », s’est d’ailleurs demandé l’ex-attaquant du club londonien Ian Wright pour le Mirror. Selon les informations du journaliste Chris Wheatley, les dirigeants londoniens surveillent les performances de Saliba et comptent déjà sur lui pour l’an prochain. Ainsi, l’actuel 16e de Premier League a même l’intention de lui proposer une prolongation de son contrat, qui expire actuellement en juin 2024.