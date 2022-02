Manchester United : deux pépites camerounaises débarquent

Après Anthony Elanga, c’est au tour de deux nouvelles pépites camerounaises de rejoindre le prestigieux club anglais de Manchester United. Il s’agit des jeunes frères Nkoto. Présentés comme les petits fils de l’ex directeur général de la Camtel David Nkoto Emane, les deux talents vont évoluer avec la formation des moins de 14 ans. Respectivement milieu défensif et milieu de couloir, les frères Nkoto ont signé avec les Red Devils le 11 février dernier, soit le même jour que le fils d’un certain Cristiano Ronaldo. Et déjà, l’on apprend que les deux Camerounais sont actuellement pistées par les Fédérations Française et Anglaise.

The NKOTO brothers have signed up with Manchester United Under 14.

Grandsons of the former CEO of Camtel David Nkoto Emane, the two nuggets are currently tracked by the French and English Federations.

