Lyon : Toko Ekambi, Juninho pas du tout convaincu ?

Juninho feint-il de n’avoir pas été marqué par la saison de Karl Toko Ekambi (14 buts et 7 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1) ? C’est ce qui semble être le cas. Alors que le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay arrivé en fin de contrat est annoncé du côté du Barça en Espagne, le club phocéen n’a pas l’intention de compenser son départ par le recrutement d’un avant-centre. Le directeur sportif du club l’avoue : les Gones ont déjà des solutions en internes. Problème ? Le dirigeant lyonnais ne fait à aucun moment allusion à l’attaquant international camerounais. Mais plutôt à des joueurs comme Islam Slimani (3 buts en 18 matchs de L1) et Tino Kadewere (10 buts en 33 matchs).

« Je pense qu’on a besoin d’un ailier, qui va vite, qui élimine et qui défend. Ce n’est pas facile, ce sont des joueurs qui sont chers. Il ne faut pas oublier qu’on a Tino Kadewere qui est un avant-centre, il a joué sur le côté, mais ce n’est pas son poste », a expliqué le dirigeant lyonnais sur OL TV. Le Brésilien compte aussi sur le retour de Moussa Dembélé, prêté à l’Atletico Madrid et qui ne sera sans doute pas retenu par le champion d’Espagne. « On compte sur lui, assure-t-il. Si l’Atletico décide de lever l’option (33 M€), il restera là-bas. S’il ne la lève pas, on va le recevoir les bras ouverts ».