Lyon : Toko Ekambi en mode turbo

Auteur d’une deuxième partie de saison moribonde en 2020/2021, Karl Toko Ekambi n’avait même pas forcément l’étoffe d’un titulaire aux yeux de certains. Le directeur sportif de l’OL a même songé à proposer des renforts offensifs au club. Mais Peter Bosz n’a pas du tout été de cet avis.

L’entraîneur néerlandais a fait du Camerounais l’un de ses hommes de base en le titularisant de façon quasi-systématique. Bosz a aussi installé le Lion indomptable dans le couloir gauche où il apprécie son volume de course et sa capacité à prendre la profondeur. « Quand tu dis quelque chose, il le comprend tout de suite et l’applique sur le terrain », avoue l’entraîneur de l’OL. Et de poursuivre : « A mes yeux, Karl est un titulaire, mais j’ai 23 titulaires. Si je considère que j’en ai seulement 11, c’est une erreur. Pour débuter, un joueur doit me montrer au quotidien à l’entraînement qu’il mérite sa place. Et Karl me l’a démontré ».

KTE n’a jamais rien lâché. Depuis son magnifique but lors de la victoire à Glasgow (3-0) mi-septembre, l’ex angevin a mis le turbo et ne s’arrête plus de marquer. Notamment en Ligue Europa où il tient le siège de meilleur buteur (6 réalisations). Le joueur de 29 ans a claqué deux doublés contre Bröndby et le Sparta Prague puis un autre but lors du retour contre Glasgow. Il a aussi fait trembler les filets du championnat de France en claquant quatre buts entre la huitième et la douzième journée.

Le Camerounais est assurément l’attaquant lyonnais le plus prolifique de cette première partie de la saison. A lui maintenant de faire pareil avec les Lions Indomptables du Cameroun (40 sélections). Toko Ekambi fait en effet partie des joueurs retenus pour la CAN 2021 qui débute le 9 janvier prochain à Yaoundé.