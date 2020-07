Lyon de Toko-Ekambi se sauve avec la victoire face au KAA Gent de Michael Ngadeu

KAA Gent a terminé la saison en deuxième position de l’élite Belge. Les deux camerounais étaient titularisés d’office. Ngadeu en défense centrale et Toko-Ekambi à l’aile gauche de Lyon.

C’est l’attaquant qui va s’illustrer rapidement dès la 21e minute. Pressé par l’attaque Lyonnaise, Ngadeu va faire une passe à son demi-défensif qui ne lève pas la tête avant la réception. Il perd le contrôle de balle qui est passée à Toko Ekambi, côté gauche, à la lisière de la surface de réparation. Il fixe le dernier défenseur et ouvre son pied droit et place le ballon dans le petit filet du côté opposé. 1-0.

L’OL va finalement s’imposer 3 buts contre 2 en Belgique face à la Gantoise pour son avant-dernier match de préparation. A une grosse semaine de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, les Lyonnais ont réalisé une très belle heure de jeu et ont maîtrisé leur sujet, malgré deux penalties concédés.

Les temps forts

12’. Reprise du plat du pied de Marcelo qui fuit le cadre.

18’. Frappe de Traoré dans les gants de Kaminski.

21’. But de Toko Ekambi qui enroule son tir dans la lucarne opposée. 0-1.

30’. Arrêt de Tatarusanu sur un tir de Kums.

34’. But de Niangbo après un penalty repoussé par Tatarusanu. 1-1.

42’. But de Traoré parfaitement lancé par Reine-Adélaïde sur une phase rapide. 1-2.

49’. But de Bard d’une magnifique demi-volée après un service de Cherki. 1-3.

63’. Tir trop axial de Memphis.

74’. But de De Bruyn sur penalty. 2-3.

76’. Tête d’Arslanagic qui s’écrase sur la transversale.