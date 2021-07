Lyon - Bosz : « Toko-Ekambi est un joueur intelligent »

« Je travaille avec tous les joueurs. Personnellement, Karl c’est un très bon joueur. Je n’ai même pas beaucoup parlé avec lui individuellement. Mais on voit tout de suite que c’est un très bon joueur, c’est un joueur intelligent. Moi, j’aime beaucoup travailler avec des joueurs intelligents ; parce que là, tu n’as pas à beaucoup parler. Et quand tu dis quelque chose, il comprend et il met cela sur le terrain », a commenté Peter Bosz au micro de beIN Sports.

Belle victoire de la #TeamOL qui s'impose 4-1 face à @VfL_Wolfsburg ! 🔴🔵 Karl Toko Ekambi a inscrit un doublé. @MDembele_10 et Eli Wissa sont les autres buteurs. #OLWOL 3e succès en 3 matchs de préparation ! 💪 pic.twitter.com/1grH1yY3P8 — Olympique Lyonnais (@OL) July 17, 2021