Liverpool : Trois semaines d’absence pour Joël Matip

Joël Matip devrait donc être forfait les trois prochains matches de Liverpool : à Southampton lundi prochain en championnat puis le vendredi 8 janvier à Aston Villa en FA Cup. S’il sera sûrement trop court pour la réception de Manchester United le dimanche 17 janvier, le retour de l’international camerounais de 29 ans sera espéré pour la réception de Burnley (21 janvier) ou le déplacement à Tottenham (28 janvier).

Avec les absences de Joël Matip, Virgil Van Dijk et Joe Gomez, Jürgen Klopp va devoir bricoler en défense centrale. Si Fabinho devrait poursuivre l’interim à ce poste plus défensif, Rhys Williams (19 ans) pourrait se voir offrir davantage de temps de jeu. A moins que Liverpool ne recrute d’ici-là. Selon The Sun, les champions d’Angleterre auraient coché les noms de deux jeunes défenseurs d’avenir : Perr Schuurs (Ajax, 21 ans) et Ozak Kabak (Schalke 04, 20 ans).