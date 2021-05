Liverpool : Joël Matip, un concurrent de taille débarque

Liverpool tient sa première recrue du mercato. Le club anglais vient d’annoncer l’arrivée de l’international Espoirs français Ibrahima Konaté (22 ans). Sans préciser plus de détail, les Reds informent que le défenseur central de Leipzig a signé un contrat « longue durée ». Un concurrent sérieux au poste d’un Joël Matip miné par les blessures. Le Camerounais n’a terminé aucune des deux saisons passées. L’ex joueur de Schalke 04 n’a disputé au total que 19 matchs lors desdites saisons en Premier League.

40 millions d’euros pour Konaté



L’arrivée d’Ibrahima Konaté ne présage donc rien de bon pour le Camerounais. Selon la presse britannique, Liverpool a décidé de payer la clause libératoire du Français, estimée entre 35 et 40 millions d’euros. « Je suis vraiment heureux de rejoindre un club aussi important que Liverpool. C’est un moment très excitant pour moi et ma famille et j’ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff et de commencer ce nouveau chapitre », a expliqué Konaté sur le site officiel du club.

