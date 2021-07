Liverpool : Joël Matip rassure sur son état de santé

« Je me sens bien. C’est agréable de reprendre l’entraînement avec les gars et de simplement jouer », a déclaré Joël Matip à Liverpoolfc.com. « J’ai beaucoup de séances devant moi mais je me sens bien et j’espère continuer comme ça. Les camps d’entraînement sont toujours intenses et nous essayons d’en profiter. Si vous vous entraînez toujours seul, c’est assez difficile pour la tête, mais si vous êtes de retour avec l’équipe et que vous pouvez jouer, et aussi faire des blagues, cela aide toujours ».