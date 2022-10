Liverpool : Joël Matip, mauvaise pour Jürgen Klopp

Les Reds se déplacent ce soir sur la pelouse des Rangers. Coup dur pour l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp qui devrait être privé des services de son défenseur camerounais. Joël Matip est parti pour être forfait.

Jürgen Klopp a fait le point sur les blessures au sein de son effectif. En effet, Joël Matip, Trent Alexander-Arnold et Luis Diaz se sont blessé le week-end dernier, lors de la défaite 3-2 contre Arsenal en Premier League dimanche. Le défenseur camerounais a dû passer un scanner après la rencontre à l’Emirates Stadium et n’est pas disponible pour le déplacement de ce soir en Ligue des champions.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le choc contre les Rangers, le manager des Reds encaisse la nouvelle. « Bien sûr, c’était, laissez-moi le dire comme ça, après le match dans le vestiaire, il était déjà clair que ce sera le cas. Et en fait, Joël a juste senti un petit choc, mais c’est ce que vous faites de nos jours pour faire un scan, et puis il était sorti aussi. C’est pas génial, mais c’est la situation et nous devons y faire face et nous le ferons », a déclaré Jürgen Klopp.

Egalement blessé le week-end dernier, Alexander-Arnold et Luis Diaz sont également déclarés forfaits. « Je pense que nous avons eu un peu de chance avec Trent parce que la cheville n’avait pas l’air bien, pour être honnête. Diaz a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure au genou avant la mi-temps et devrait être absent pendant six à huit semaines, tandis qu’Alexander-Arnold devrait manquer une période plus courte après avoir été retiré en raison d’un problème à la cheville à la pause ».