Ligue Europa : Zambo Anguissa et Naples mal embarqués

C’est terminé, la série d’invincibilité pour André Zambo Anguissa et Naples. Après avoir battu des ogres de la Serie A comme Juventus (2-1) ou encore Udinese (0-4), le Napoli a concédé sa première défaite de la saison en Ligue Europa ce jeudi soir. Et son bourreau se nomme… Spartak Mouscou (2-3).

Les Napolitains se sont écroulés dans leur antre du stade Maradona Après une ouverture du score d’entrée par Elif Elmas (1e), l’exclusion de Mario Rui a tout changé (29e). La formation russe a notamment renversé la situation en seconde période grâce à Quincy Promes, auteur d’un doublé (80e et 90e). Le but d’Osimhen à la 94e n’a rien changé. Tout comme l’entrée en jeu du Camerounais André Zambo Anguissa (46e). Les Partenopei sont tombés et ne comptent qu’un seul maigre point en deux sorties dans la compétition.