Ligue Europa : Toko Ekambi porte encore Lyon

Cueillis à froid, les Lyonnais ont concédé l’ouverture du score sur la première occasion du Sparta Prague (1-0, 4e). Le club français n’était clairement pas dans le match et subissait l’énorme intensité imposée par des Tchèques qui doublaient la mise après le deuxième but d’Haraslin (2-0, 19e), que Gusto et Boateng étaient incapables d’arrêter dans les 20 premières minutes. Heureusement pour eux, Karl Toko Ekambi avait enfilé son costume d’héros. Alors que les Gones se montraient plus disponibles et leur meilleure circulation de balle entraînait des occasions franches devant la cage du gardien Nita, l’attaquant camerounais réduit la marque (2-1, 42e) avant la pause.

De retour des vestiaires, les Gones gardaient la même envie. Impossible pour le Sparta de résister, d’autant que son gardien Nita n’était pas inspiré sur l’égalisation d’Aouar (2-2 53e). Quinze minute plus tard, Karl Toko Ekambi s’illustrait de nouveau, mais cette fois en tant que passeur pour Paqueta (2-3, 67e). Avant de signer son cinquième but dans la compétition (2-4, 88e). La réduction du score de Krejci (3-4, 90e+6) ne changera pas grand-chose. L’OL s’offre un succès qui le rapproche de la qualification.