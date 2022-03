Ligue Europa : Toko Ekambi muet, Lyon en quarts

Les matchs de Ligue Europa se suivent et se ressemblent (déjà) pour Karl Toko Ekambi. Après un début de compétition tonitruant couronné par six réalisations inscrits au cours de la phase de groupes, l’attaquant camerounais n’arrive plus à faire trembler les filets. Lui qui avait déjà habitué les supporters de Lyon à ses célébrations de but. Jeudi, face à Porto, lors du match retour des huitièmes de finale de C3, le Lion indomptable a encore été muet.

Et pourtant, Karl Toko Ekambi a fait un excellent match. Alors qu’il aurait pu obtenir un penalty, ou au moins un excellent coup franc en début de match, le Camerounais ne s’est pas frustré. Son envie de percuter et d’accélérer le jeu ont amené de l’intensité dans les attaques lyonnaises en première période. Avec plus d’espace après la pause, il a eu quelques situations très intéressantes. Mais par manque de solution ou par maladresse, il a mal terminé ses actions. Heureusement, son club obtient le nul (1-1) après avoir mené, et se qualifie pour les quarts de finale.