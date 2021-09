Ligue Europa : Toko Ekambi délivre Lyon

L’Olympique Lyonnais a connu une entame idéale en Europa League ce jeudi. En déplacement à Glasgow, les hommes de Bosz ont dominé des Rangers (0-2), pourtant considérés comme les adversaires les plus redoutables du groupe A pour les Rhodaniens. Légèrement dominés en début de partie, les Lyonnais ont été mis sur orbite grâce à un éclair de Karl Toko-Ekambi.

Lancé sur la gauche, l’attaquant camerounais réalisait un magnifique enchaînement pour tromper McGregor d’une lourde frappe enroulée dans le petit filet opposé (0-1, 23e). Un but, le premier de la saison pour un Toko Ekambi qui libérait les Gones, dès lors plus agressifs et solidaires dans le repli défensif. Les efforts des visiteurs ont d’ailleurs à la seconde période. Sur une récupération haute de Paqueta, Slimani inscrivait le but du break sur une frappe doublement contrée par Goldson et Tavernier (0-2, 55e). Un déplacement parfait pour les Lyonnais.