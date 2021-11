Ligue Europa : Toko Ekambi a encore fait le job

Ça fait 6 buts pour Karl Toko Ekambi ! En grande forme ces dernières semaines, l’attaquant international camerounais a encore trouvé le chemin des filets ce jeudi, lors de la quatrième journée de la Ligue Europa. Sur le banc au coup d’envoi de ce match qui opposait l’OL au Sparta Prague (3-0), le Lion indomptable n’a pas eu besoin de grand-chose pour faire parler la poudre.

Pourtant, face à un bloc défensif compact, l’OL aura longtemps peiné en première période. Malgré le contrôle de la possession et un bon nombre de situations dangereuses, les Gones ont galéré et n’ont pas pu se créer la moindre faille. Comme face à Brondby, les hommes de Peter Bosz reviennent des vestiaires avec plus d’envie. En 3 minutes, Islam Slimani crucifie les Tchèques et inscrivant un doublé.

Les Lyonnais contrôlent la fin du match et parviennent même à inscrire un nouveau but dans les arrêts de jeu, grâce à l’inéluctable Toko Ekambi (90e), rentré en jeu à la 70e minute. L’OL est qualifié pour le prochain tour. Et est assuré de terminer premier de son groupe grâce à une avance de 8 points sur son adversaire du jour.