Ligue Europa : Karl Toko Ekambi en danger ?

Son dernier but en Ligue Europa remonte au 4 novembre 2021. Ce soir-là, Karl Toko Ekambi avait inscrit le dernier but de la victoire de l’Olympique Lyonnais sur le Sparta Prague (3-0), lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la compétition. L’attaquant camerounais portait ainsi à 6, son nombre total de réalisations en C3 cette saison. Une performance qui lui permet de trôner depuis ce temps au classement des meilleurs buteurs de la compétition.

Problème ? Le Prix Marc Vivien 2018 n’est plus aussi décisif dans ce tournoi : le joueur de 29 ans reste sur 3 matchs consécutifs sans trouver la moindre faille. Mais tout cela a une explication : au début du tournoi, KTE bénéficiait du schéma de jeu et des ambitions du nouvel entraîneur de l’OL. Peter Bosz avait en effet mis sur pied une équipe plus conquérante, qui joue beaucoup plus haut avec notamment trois attaquants dont un Toko Ekambi dans le couloir gauche. Depuis qu’il a signé sa sixième réalisation, le Camerounais est un peu plus aligné en retrait, en piston, derrière le duo d’attaque. Conséquence, il n’a plus marqué et derrière lui, la concurrence bat son plein.

On se bouscule derrière

Si Toko Ekambi est toujours leader chez les buteurs, reste qu’il est aux coudes à coudes avec Rodrigues do Nascimento Galeno. La milieu du FC Porto totalise aussi 6 buts au compteur. Le Brésilien a d’ailleurs affronté le Camerounais le 9 mars dernier, lors du match aller des huitièmes de finale de la compétition. Et c’est Lyon qui l’a emporté sur Porto (0-1) avec un Toko Ekambi excellent, qui aurait pu terminer la partie avec un but. Si son club élimine son adversaire à l’issu du match retour, le Lion indomptable pourrait se décharger d’un concurrent sérieux. Même si plusieurs joueurs suivent derrière avec 4 buts chacun.

Classement des buteurs

Karl Toko Ekambi (Lyon) : 6 buts

Galeno (Braga/Porto) : 6 buts

Patson Daka (Leicester) : 5 buts

Ricardo Horta (Braga) : 4 buts

Moussa Diaby (Leverkusen) : 4 buts

Alfredo Morelos (Rangers) : 4 buts

Mislav Oršić (Dinamo Zagreb) : 4 buts

James Tavernier (Rangers) : 4 buts

Aleksandr Sobolev (Spartak Moscou) : 4 buts

Ciro Immobile (Lazio) : 4 buts