Ligue Europa : déjà une récompense pour Toko Ekambi

Après cinq journées de disette en Ligue 1, c’est en Ligue Europa que Karl Toko Ekambi a inscrit son premier but de la saison. En déplacement sur le terrain de Glasgow Ranger, l’attaquant camerounais ouvert la voie à l’Olympique Lyonnais en inscrivant le premier but d’une victoire 0-2. Lancé sur la gauche, le Lion indomptable réalisait un magnifique enchaînement pour tromper McGregor d’une lourde frappe enroulée dans le petit filet opposé (0-1, 23e).

« Je fixe le défenseur et il me laisse aller vers l’intérieur et j’en profite. Je frappe et elle est dedans. Cela m’a réussi et j’espère que ça sera le premier d’une longue série », a confié Karl Toko Ekambi en fin de rencontre. Un but qui lui permet de récolter déjà un laurier cette saison. Le chef d’œuvre du Camerounais a en effet été sacré « Plus beau but de la semaine » par l’UEFA.