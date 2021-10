Ligue Europa : ce prix a échappé à Toko Ekambi

Si l’Olympique Lyonnais a remporté sa deuxième victoire consécutive en Ligue Europa, c’est grâce à lui : Karl Toko Ekambi. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’attaquant camerounais a mis son club sur orbite jeudi, lors de la réception de Brondby (3-0). Une performance XXL qui a permis au Lion indomptable d’être nominé pour le prix de « Meilleur joueur de la semaine » en Europe. Seulement, l’ancien joueur de Villarreal n’a pas été plébiscité.

Candidat à ce prix honorifique, l’attaquant camerounais de l’Olympique Lyonnais a été devancé par Georgios Masouras. Double buteur et passeur décisif lui-aussi sur le terrain de Fenerbahçe (3-0), c’est le pensionnaire de l’Olympiakos qui a été choisi par l’UEFA. Quincy Promes qui a marqué à deux reprises et permis aux Russes du Spartak Moscou de mettre fin à la série d’invincibilité de Naples et André Zambo Anguissa (2-3) et Galeno, auteur de deux des trois buts du Sporting Braga contre Midtjyland (3-1), étaient également candidats.