Ligue Europa : Anguissa et Napoli continuent d’impressionner

André Zambo Anguissa et le Napoli prennent enfin la première place du groupe C de la Ligue Europa. Après un début timide, le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers réussissent progressivement à afficher le même visage qu’en Serie A. tenez, lors de leur déplacement sur le terrain de Legia ce jeudi, à l’occasion de la quatrième journée de C3, les hommes de Luciano Spaletti se sont imposés 1-4.

Pourtant, ce sont les locaux qui ont trouvé les premiers, le chemin des filets, après seulement 10 minutes de jeu. Les Italiens devaient alors attendre la deuxième période pour sortir définitivement les griffes, à l’image d’un Zambo Anguissa qui a ratissé au milieu de terrain. Zielinski égalise sur penalty (1-1, 51e). Puis Mertens (75e), Lozano (79e) et Ounas (90e) faisaient parler leur talent devant les buts. Naples compte désormais 7 points et pourrait garder la première place du groupe jusqu’à la prochaine journée.