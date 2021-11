Ligue des champions : Moumi Ngamaleu voit jaune

Battus en Coupe par Lugano (2-1) puis en championnat à Saint-Gall (3-1), Nicolas Moumi Ngamaleu et Young Boys ont encore piquer du nez mardi, cette fois en Ligue des champions. En déplacement sur le terrain de Villarreal, les champions de Suisse ont été battus 2-0. Les coéquipiers de Jean-Pierre Nsamé, toujours consigné à l’infirmerie, ont fait preuve d’un gros manque d’ambition au plan offensif. A l’image d’un Nicolas Moumi Ngamaleu qui prend un carton jaune pour un croche-pied à la 53e minute, avant d’être remplacé par Siebatcheu (82e). Un autre match à oublier pour le Camerounais et son club (3 points), classés derniers du groupe F derrière Manchester United (7 points), Villarreal (7 points) et l’Atalanta Bergame (5 points).