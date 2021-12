Ligue des champions : de grands rendez-vous pour les Camerounais

Ils sont quatre, les derniers internationaux camerounais encore en course pour le titre de champions d’Europe. Et au moins un n’ira pas en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce sera soit Jérôme Onguéné, soit Eric-Maxim Choupo-Moting. Les deux Lions indomptables ont rendez-vous lors des deux matchs des huitièmes de finale qui opposent le RB Salzburg et le Bayern Munich.

Dans les autres affiches, André Onana et l’Ajax Amsterdam ont hérité du Benfica. Un adversaire plus ou moins « prenable » au regard de la belle forme du club néerlandais qui a réalisé un sans-faute avec 6 victoires sur 6 en phase de groupes. Mission difficile en perspective pour Joël Matip et Liverpool qui affrontent l’Inter Milan, actuel leader du championnat italien.

Les affiches des 8es finale

Salzbourg - Bayern Munich

Sporting Portugal - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atlético Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus Turin

Inter Milan - Liverpool

PSG - Real Madrid