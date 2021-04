Ligue 1 : Yvan Neyou a manqué à Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne avait une occasion en or d’assurer son maintien en Ligue 1 ce samedi à domicile. Mais les hommes de Claude Puel, privés de la sentinelle Yvan Neyou, n’ont pas saisi cette opportunité. Dans un stade Geoffroy-Guichard qui ne leur porte pas vraiment chance ces derniers temps (une seule victoire lors des 5 derniers matchs à domicile), les Verts ont été battus par Brest (1-0).

Une 34e journée de Ligue 1 à oublier pour Harold Moukoudi et ses coéquipiers qui avaient pourtant bien débuté la partie avec l’ouverture du score rapide de Wahbi Khazri (1-0, 11e). Mais l’ASSE baissait ensuite le rythme. Et le club a su en profiter pour retourner la situation. Grâce notamment à un Gaëtan Charbonnier canon qui s’est offert deux superbes buts. Le héros breton du jour punissait d’abord le portier Green sur un superbe coup franc à 20 mètres (1-1, 67e). Sur son deuxième but, Charbonnier éliminait Moukoudi d’un petit pont avant d’ajuster le gardien stéphanois d’une frappe enroulée chirurgicale (1-2, 79e). Le maintien est quasi assuré pour Brest (40 points) qui passe devant sa victime du jour.