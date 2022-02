Ligue 1 : Toko Ekambi refait déjà parler la poudre

Après un mois et cinq buts à la CAN sous les couleurs du Cameroun, Karl Toko Ekambi est de retour à Lyon. Et autant le dire, l’attaquant camerounais a gardé de sa superbe. Ce samedi, l’ancien joueur de Villarreal et du SCO Angers s’est remis à son « jeu » favori : marquer des buts. Titulaire avec le club phocéen qui recevait Nice ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, KTE a été une menace constante grâce à ses percussions incessantes sur l’aile gauche. Ses prises de balle et ses appels tranchants ont posé de très gros soucis à Daniliuc, jusqu’à trouver la faille après la pause sur un caviar de Ndombélé pour le deuxième but d’une victoire méritée (2-0).

