Ligue 1 : Toko Ekambi ne s’arrête plus

Un peu lents à la gâchette pendant les premières minutes de la rencontre, les hommes de Peter Bosz ont dû attendre la 13e minute de ce choc pour montrer un meilleur visage. Après un double sauvetage sur la ligne de Jérôme Boateng et Jason Denayer, les Lyonnais prennent en main la rencontre. Symbole de cette rébellion, c‘est Karl Toko Ekambi qui ouvre le score sur pénalty (23e). Son quatrième but de la saison en championnat.

Et comme c’est devenu la tradition depuis qu’il a ouvert son compteur, l’attaquant camerounais a montré la voie aux siens. Dix minutes après l’ouverture du score, Houssem Aouar double la mise après un dédoublement avec le Lion indomptable de 29 ans (2-0, 33e). Les visiteurs, privés d’Ignatius Ganago (blessé), réagissent à l’heure de jeu. Sur une frappe chanceuse, Kalimuendo trompait le portier lyonnais (2-1, 60e). Mais son but ne changeait en rien le sort de la rencontre. Toko Ekambi et son club s’imposent et se rapprochent de la troisième place au classement.