Ligue 1 : Toko Ekambi met Lorient à genou

Après le nul à Lens (1-1) et la défaite face à Lille (0-1), l’Olympique Lyonnais se devait de réagir ce vendredi à Lorient, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. C’est chose faite. Et les Gones se sont imposés 1-4 et peuvent remercier Karl Toko Ekambi. L’attaquant international camerounais a livré une prestation de haut niveau. Il est impliqué sur les trois premiers buts de l’OL : à l’avant-dernière passe sur les deux premiers, puis à la conclusion sur le troisième. Un joli but sur lequel il passe en revue toute la défense lorientaise, avec l’aide de Dembélé, avant de placer le ballon dans un trou de souris (1-3, 59e). Faivre s’offrait ensuite un doublé en fin de match pour corser l’addition (1-4, 78e). Un succès logique pour Lyon qui se relance.

59' GOOOOOAAAALLLLL !!

Pas le temps de douter, dans un trou de souris, Karl Toko Ekambi redonne deux buts d'avance à la #teamOL !! #FCLOL 1-3 pic.twitter.com/IBwslG4cqH — Olympique Lyonnais (@OL) March 4, 2022