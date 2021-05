Ligue 1 : Toko Ekambi et Lyon, le rêve brisé

Tout allait bien dans le meilleur des mondes pour Karl Toko Ekambi et l’Olympique Lyonnais durant les 45 premières minutes de la rencontre. L’attaquant camerounais avait même réussi à claquer un doublé, lui qui n’avait plus marqué depuis le 28 février dernier. L’air vraiment déterminer à en découdre, le Lion Indomptable ne sait pas fait prier pour sortir les griffes. Le joueur de 28 ans s’illustre d’abord à la 14e minute. Sur un contre, Aouar combine avec Depay qui centre ensuite pour le Camerounais. Dos au but, Toko-Ekambi devance Thuram au premier poteau et marque d’une tête parfaite (1-0, 14e).

Toko, 3e meilleur buteur africain de L1



Rattrapés au score après un but de Dolberg accordé malgré l’intervention de la VAR (1-1, 29e), le lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2018 a remis l’OL sur orbite. L’action part de Cornet qui trouve Depay dans la surface niçoise. Le Néerlandais crochète Atal et centre. Dévinez qui là pour placer une tête imparable… Karl Toko Ekambi, bien sûr (2-1, 40e). En réussite, l’ancien buteur du SCO Angers, permettait ainsi aux Gones d’êtres virtuellement qualifiés en Ligue des champions. Mais c’était sans compter sur une équipe du Gym décidée à gâcher la fête au Parc OL. Le club rhodanien fonçait droit dans le mur au retour des vestiaires lorsque Kamara égalisait d’un missile (2-2, 50e). Avant que Saliba n’éteigne définitivement la lumière (2-3, 57e).

Demi-finalistes de la Ligue des champions édition 2019-2020, les Lyonnais ne vont pas participer à ce prestigieux tournoi pour la deuxième saison d’affilée. L’OL (76 points) termine en effet quatrième de Ligue 1, et va néanmoins disputer la Ligue Europa. Toko Ekambi lui est troisième meilleur buteur africain de Ligue 1 (14 buts en 35 matchs) derrière l’Algérien de Montpellier Andy Delort (15 buts) et l’attaquant sénégalais de Reims Boulaye Dia (14 buts).