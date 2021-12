Ligue 1 : Toko Ekambi à la traine chez les buteurs

Pas de changement en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Au terme de la 18e journée, le Lillois Jonathan David, muet face à Lyon (0-0) ce dimanche, reste leader avec 11 réalisations. Soit deux de plus que ses cinq poursuivants, parmi lesquels on retrouve le Clermontois Mohamed Bayo, buteur à Angers (1-0) et le Parisien Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre l’AS Monaco (2-0). Le Camerounais Karl Toko Ekambi, actuel meilleur buteur en Ligue Europa (6 buts) arrive 17e ex æquo avec 5 réalisations à son actif. Ignatius Ganago (RC Lens, 3 buts) et Stéphane Bahoken (Angers, 2 buts) arrivent très loin derrière.

🔥 Jonathan David est le premier joueur de l'histoire du LOSC à marquer lors de 3 matchs d'affilée en #UCL ! (@Statsdufoot) pic.twitter.com/PA2VmbF2oP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 8, 2021