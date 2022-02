Ligue 1 : Toko décisif, les mégots pour Ganago

Un bon match, mais un duel camerouno-camerounais de courte durée. A l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 ce samedi, le RC Lens d’Ignatius Ganago recevait Lyon et Karl Toko Ekambi (1-1). Et comme on pouvait l’imaginer, un seul des deux Lions indomptables était sur le terrain, au coup d’envoi de la rencontre : Toko Ekambi.

En confiance depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ailier de l’Olympique Lyonnais a été tout simplement bon. Sans forcément réaliser de grandes différences dans son couloir, le Camerounais n’a pas hésité à dézoner pour participer au jeu de son équipe. Inspiré et généreux, il offre la balle du but de l’égalisation de Kadewere (1-1, 44e). S’il a incarné un vrai danger pour les Lensois, KTE aurait même pu marquer lui-aussi, mais une belle sortie de Farinez a suffi pour le mettre en échec au retour des vestiaires. Alors que son compatriote et adversaire du soir, Ignatius Ganago est rentré en jeu à la 85e et n’a pas eu beaucoup de temps pour montrer grand-chose.