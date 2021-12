Ligue 1 : Stéphane Bahoken toujours au régime sec

Stéphane Bahoken et le SCO Angers recevaient l’AS Monaco ce mercredi, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Et comme cela est devenu une tradition, l’attaquant camerounais a débuté la rencontre sur le banc de touche. Durant 80 minutes, le Lion indomptable de 29 ans a regardé ses coéquipiers se faire marcher dessus (1-3). Les dix minutes qui lui ont été accordées n’ont finalement pas servi à grand-chose.

L’ancien joueur de Nice et de Strasbourg devra attendre la prochaine journée du championnat pour espérer inscrire son troisième but de la saison. Lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis le 3 octobre dernier. Dommage pour le SCO, qui restaient pourtant sur trois matchs sans défaite. Les Angevins ont craqué sur des buts de Boadu (25e), Diop (45e) et Disasi (73e). Même s’ils réduisent l’écart sur un but contre son camp de Nübel (55e).