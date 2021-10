Ligue 1 : Stéphane Bahoken délivre Angers

Qu’il va faire du bien aux Angevins ce succès à la dernière seconde. Mené à deux reprises, Angers a montré du caractère et du mental pour renverser le FC Metz et s’imposer grâce au deuxième but cette saison de Stéphane Bahoken.

C’est le défenseur messin Dylan Bronn qui avait ouvert le score de la tête à la 11e, avant l’égalisation de Mohamed Ali Cho au retour des vestiaires (1-1, 53e). Farid Boulaya, suite à une grossière erreur de Paul Bernardoni, a redonné l’avantage aux Grenats (1-2, 58e), mais Thomas Mangani, de la tête (2-2, 66e), puis Stéphane Bahoken (3-2, 90+3e) ont ensuite marqué pour offrir la victoire à Angers. Grâce à cette victoire, qui met fin à une série de 4 matches sans succès.