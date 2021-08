Ligue 1 : Stéphane Bahoken buteur, le SCO vainqueur

Premier match, premier but et première victoire pour Stéphane Bahoken. En déplacement ce dimanche à Strasbourg pour le compte de la première journée de Ligue 1, l’attaquant camerounais a contribué au succès du SCO Angers (0-2). Sur le banc de touche à l’entame de la rencontre, le joueur de 29 ans est entré en jeu à la 62e minute de jeu. Sur sa première et unique occasion de la rencontre, le Lion Indomptable inscrivait le but du break (81e). Alors que Ismaël Traoré avait ouvert le score peu avant l’heure de jeu (57e). Angers est premier au classement provisoire.

🙌🏻 La classe du public du Racing Strasbourg qui ovationne @Bahoken1993 et lance le fameux chant en son honneur… même s’il a marqué aujourd’hui contre son ancien club❗️👏🏻

« Oh oh oh oh Stéphane Bahoken ! » 🎶 #RCSASCO #LiveRCS pic.twitter.com/oSRMf1PTFl — Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) August 8, 2021