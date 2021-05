Ligue 1 : Moukoudi et les Verts en couleur

Après deux revers face au PSG (3-2) et Brest (1-2), Harold Moukoudi et Saint-Etienne ont renoué avec la victoire dimanche à Montpellier (1-2), à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Menés 1-0 après seulement 6 minutes de jeu, Romain Hamouma (16e) et Mathieu Debuchy (50e) ont marqué les deux buts d’un succès qui permet aux Verts de compter 42 points et de grimper ainsi à la 12e place du classement. Claude Puel peut être fier de son groupe, encore privé d’Yvan Neyou, toujours consigné à l’infirmerie pour une blessure à la cheville.

« On ne peut pas dire que le maintien est mathématiquement acquis mais c’est bien engagé, a confié Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE sur le site internet du club. Je tiens d’abord à féliciter mes joueurs. Ils sont restés bien concentrés (…) On a fait preuve de maturité dans plusieurs domaines : la gestion des efforts, les sorties de balle, les enchaînements... On a posé le jeu. J’avais dit à mes joueurs que ces matches à enjeu étaient des opportunités. J’ai vu qu’ils avaient grandi. Montpellier est une équipe qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer. On l’a constaté sur le premier but ».