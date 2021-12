Ligue 1 : Moukoudi et l’ASSE broient du noir

Après les 45 minutes disputées lors de la réception du Paris Saint-Germain (1-3) le 28 novembre dernier, Harold Moukoudi était titulaire mercredi à Brest. De retour de blessure depuis près d’une semaine seulement, le défenseur international camerounais et ses coéquipiers de l’AS Saint-Etienne n’ont pas eu la tâche facile. Le Stade Brestois était déterminé à enchaîner un cinquième succès consécutif à domicile. Et c’est ce qu’il s’est passé. Il s’agit d’un record dans l’élite pour le club breton, qui remonte à la 11e place du classement après sa victoire (1-0).

Dans une rencontre longtemps pauvre en occasions, les joueurs de Michel Der Zakarian ont fait la différence sur un penalty de Faivre (64e), à la suite d’une main de Gourna-Douath dans sa surface. Un but qui a suffi à mettre K.O Harold Moukoudi et ses coéquipiers, toujours privés d’Yvan Neyou, blessé à la cheville. Après leurs deux premières victoires de la saison, les Verts enchainent donc un deuxième revers d’affilée et occupent la 20e place.