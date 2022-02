Ligue 1 – Montpellier : Ambroise Oyongo buteur

Ambroise Oyongo retrouve le plaisir de jouer en tant que titulaire dans l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Comme à Lorient le 20 février dernier, le défenseur camerounais était donc encore dans le Onze qui a débuté vendredi face à Rennes. Le match qui comptait pour la 26e journée de Ligue 1 s’est soldé par une victoire des Rennais (2-4), malgré un Ambroise Oyongo Buteur.

Titularisé en raison de la blessure de Ristic, le latéral gauche de Montpellier a pourtant connu un véritable calvaire en début de partie ! « Auteur d’un mauvais dégagement sur l’ouverture du score de Terrier, l’Héraultais a été ensuite déposé par Traoré sur le but de Bourigeaud. Cependant, il a relancé son équipe d’une belle volée. Et sur le reste du match, avec de la confiance, il a plutôt bien tenu son rang », relate Maxifoot. Ambroise Oyongo et son club occupent le dixième rang au classement.