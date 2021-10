Ligue 1 : Karl Toko Ekambi libère Lyon

Après deux nuls consécutifs en championnat, notamment dans le derby contre Saint-Etienne (1-1) avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant contre l’AS Monaco (2-0), ce samedi, lors de la 10e journée de Ligue 1. Dominateur, l’OL remporte un succès mérité et peut remercier un Karl Toko Ekambi qui a ouvert la voie aux siens. L’attaquant international camerounais a en effet inscrit le premier but de la rencontre sur penalty (75e).

Dans un premier acte cadenassé, l’ancien joueur de Villarreal est celui qui aurait pu faire sauter le verrou sur deux occasions nettes. Ses prises de balle dans les trente derniers mètres étaient souvent synonymes de danger pour la défense monégasque, mise à mal par les arabesques de l’international camerounais.

« J’aime bien tirer les penalties. C’est une victoire très importante et méritée. On a fait un bon match ce soir. On a eu la maîtrise du ballon. On doit continuer. C’est une victoire très importante, on n’avait pas les résultats espérés sur les derniers matches. Il ne fallait pas se rater. On s’est mis une pression positive, on a bien travaillé toute la semaine et le résultat est là », a lancé le joueur après la victoire.