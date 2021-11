Ligue 1 : Jean-Charles Castelletto bouffé par la MNM

Une soirée à oublier ! Titulaire en l’absence de Pallois, Jean-Charles Castelletto a été impuissant face à la machine offensive du Paris Saint-Germain ce samedi. En déplacement dans la capitale française pour le compte de la 14e journée, le défenseur camerounais a souffert dans les duels et n’a pas proposé une opposition suffisamment solide au trio Neymar, Mbappe, Messi. Nantes et lui s’inclinent 3-1.

Dans une ambiance exceptionnelle pour les 30 ans du Virage Auteuil, les Parisiens ne tardaient pas à prendre les devants lorsque Mbappé déviait du pied un tir lointain de Paredes pour prendre Lafont à contrepied (1-0, 2e). Le trio Messi – Neymar - Mbappé régalait et multipliait les combinaisons et les occasions. Même si les buts ont tardé à venir. Sur une passe anodine de Messi, Appiah veut tacler à la limite de la surface mais le ballon lobe Lafont et finit au fond de ses propres filets (2-1, 82e). Décalé ensuite par Mbappé, Messi fixe Girotto devant la surface et enchaîne par un crochet puis décoche une superbe frappe enroulée du gauche pour surprendre Lafont (3-1, 87e).